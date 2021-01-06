Гражданина Латвии будут судить за то, что воевал на стороне “ДНР”

В Латвии в пригороде Риги будут судить гражданина Ивара Келли за то, что он принимал участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне российско-оккупационных войск.

Согласно обвинений, он был на Донбассе с февраля 2015 года до мая 2016 года и входил в состав разведовательно-диверсионной группы “ДНР”.

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Кроме этого, в суде будут обнародованы видео, где гражданин Латвии присутствовал на так называемом параде 9 мая 2015 года в оккупированном Донецке. Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.

Судебный процесс по этому делу, по прогнозам, может затянуться на долгое время, поскольку большинство свидетелей находятся за рубежом.

Разоблачение “руководителя ДНР”

Украинские правоохранители разоблачили одного из “бывших руководителей ДНР” и сообщили ему о подозрении.

Житель Донецка в 2014 году решил присоединиться к незаконным формированиям, позже его назначили “заместителем министра топлива и энергетики ДНР”.

Он обеспечивал боевиков топливом, которое те использовались во время военных действий против украинских защитников.

Источник: Delfi