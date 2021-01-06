Громадянина Латвії судитимуть за те, що воював на стороні “ДНР”

У Латвії у передмісті Риги судитимуть громадянина Івара Келлі за те, що він брав участь у бойових діях на сході України на стороні російсько-окупаційних військ.

Відповідно до обвинувачень, він був на Донбасі з лютого 2015 року до травня 2016 року та входив до складу розвідувально-диверсійної групи “ДНР”.

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Окрім цього, у суді будуть оприлюднені відео, де громадянин Латвії був присутнім на так званому параді 9 травня 2015 року в окупованому Донецьку. Чоловікові загрожує позбавлення волі до 10 років.

Судовий процес щодо цієї справи, за прогнозами, може затягнутись на довгий час, оскільки більшість свідків перебувають за кордоном.

Викриття “керівника ДНР”

Українські правоохоронці викрили одного з “екс-керівників ДНР” та повідомили йому про підозру .

Мешканець Донецька у 2014 році вирішив долучитися до незаконних формувань, пізніше його призначили “заступником міністра палива та енергетики ДНР”.

Він забезпечував бойовиків паливом, яке ті використовувалися під час військових дій проти українських захисників.

Джерело: Delfi