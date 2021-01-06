PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Громадянина Латвії судитимуть за те, що воював на стороні “ДНР”

У Латвії у передмісті Риги судитимуть громадянина Івара Келлі за те, що він брав участь у бойових діях на сході України на стороні російсько-окупаційних військ.

Відповідно до обвинувачень, він був на Донбасі з лютого 2015 року до травня 2016 року та входив до складу розвідувально-диверсійної групи “ДНР”.

Читайте: Загрожує 10 років в’язниці: на Луганщині судитимуть головного організатора “референдуму”

Окрім цього, у суді будуть оприлюднені відео, де громадянин Латвії був присутнім на так званому параді 9 травня 2015 року в окупованому Донецьку. Чоловікові загрожує позбавлення волі до 10 років.

Судовий процес щодо цієї справи, за прогнозами, може затягнутись на довгий час, оскільки більшість свідків перебувають за кордоном.

Викриття “керівника ДНР”

Українські правоохоронці викрили одного з “екс-керівників ДНР” та повідомили йому про підозру .

Мешканець Донецька у 2014 році вирішив долучитися до незаконних формувань, пізніше його призначили “заступником міністра палива та енергетики ДНР”.

Він забезпечував бойовиків паливом, яке ті використовувалися під час військових дій проти українських захисників.

Джерело: Delfi

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка