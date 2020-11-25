Украинские правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении одному из “экс-руководителей ДНР”.
Житель Донецка в 2014 году решил присоединиться к незаконным формированиям, позже его назначили “заместителем министра топлива и энергетики ДНР”.
Он обеспечивал боевиков топливом, которое те использовались во время военных действий против украинских защитников.
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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
Сейчас мужчина объявлен в розыск.
Подозревают в сотрудничестве с РФ
В Чернигове СБУ задержала иностранца, который призывал к противоправным действиям.
Его подозревают в сотрудничестве с Российской Федерацией.
Подробнее о задержании агитатора в Чернигове читайте на Фактах ICTV.