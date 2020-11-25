PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Обеспечивал боевиков топливом: СБУ разоблачила “замминистра ДНР”

Украинские правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении одному из “экс-руководителей ДНР”.

Житель Донецка в 2014 году решил присоединиться к незаконным формированиям, позже его назначили “заместителем министра топлива и энергетики ДНР”.

Он обеспечивал боевиков топливом, которое те использовались во время военных действий против украинских защитников.

Читайте: Продавал данные спецслужбам РФ: командира Нацгвардии разоблачили на госизмене

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Сейчас мужчина объявлен в розыск.

Подозревают в сотрудничестве с РФ

В Чернигове СБУ задержала иностранца, который призывал к противоправным действиям.

Его подозревают в сотрудничестве с Российской Федерацией.

Подробнее о задержании агитатора в Чернигове читайте на Фактах ICTV.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх