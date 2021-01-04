Грозит 10 лет тюрьмы: на Луганщине будут судить главного организатора “референдума”

В суд направлен обвинительный акт в отношении главы “народного совета Луганской области”, который в 2014 году был одним из главных организаторов проведения незаконного референдума.

Установлено, что 5 мая 2014 года фигурант (по предварительной информации — это Андрей Андреев) организовал и возглавил съезд глав районных и городских советов Луганской области, где сепаратист Валерий Болотов получил полномочия “народного губернатора ЛНР”.

Силовики СБУ задержали Андрея Андреева еще в июле 2020 года. На фото ниже он в черной куртке справа.

— Подсудимый публично обратился к “народному губернатору” с просьбой провести референдум по определению статуса Луганской области, в результате чего было создано незаконное вооруженное формирование “ЛНР”, а часть Луганской области была отделена от Украины, — говорится в сообщении.

Впоследствии фигурант во время митингов в Луганске неоднократно совершал призывы, направленные на признание самостоятельности “ЛНР”.

Дело “головы народного совета Луганской области” рассматривается по ч. 1, ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Суд над соратницей сепаратистов на Донетчине

В Лимане Донецкой области суд вынес приговор по делу депутата горсовета, активно сотрудничавшей с сепаратистами и участвовавшей в организации так называемого референдума “ДНР”.

Установлено, что в мае 2014 года женщина была членом территориальной и председателем участковой избирательной комиссии об отделении оккупированных территорий Донецкой области.

Она была депутатом Лиманского городского совета VII созыва. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Источник: Прокуратура Луганщины