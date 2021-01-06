В США конгрессмен заболел Covid-19 после вакцинации

Американский конгрессмен Кевин Брейди заболел коронавирусом. За две недели до этого его вакцинировали препаратом Pfizer.
В своих соцсетях политик сообщил, что начнет лечение завтра. Болезнь протекает в легкой форме.
Рекомендованную первую дозу вакцины Кевин Брейди получил 19 декабря.
Накануне Нового года его проверили на коронавирус, и результат оказался отрицательным.
Будут ли комментировать инцидент представители Pfizer, пока неизвестно.
Вакцина Pfizer
Медицинское название вакцины Pfizer — BNT162b2 или тозинамеран.
Кампания вакцинации от коронавируса в США препаратом Pfizer началась 14 декабря 2020.
По состоянию на начало января уже более миллиона пациентов в мире получили свою дозу вакцины.
Это первая вакцина от коронавируса в мире, получившая разрешение ВОЗ на экстренное использование.
Источник: Kevin Brady