В США конгрессмен заболел Covid-19 после вакцинации

Американский конгрессмен Кевин Брейди заболел коронавирусом. За две недели до этого его вакцинировали препаратом Pfizer.

В своих соцсетях политик сообщил, что начнет лечение завтра. Болезнь протекает в легкой форме.

Рекомендованную первую дозу вакцины Кевин Брейди получил 19 декабря.

Накануне Нового года его проверили на коронавирус, и результат оказался отрицательным.

Будут ли комментировать инцидент представители Pfizer, пока неизвестно.

Вакцина Pfizer

Медицинское название вакцины Pfizer — BNT162b2 или тозинамеран.

Кампания вакцинации от коронавируса в США препаратом Pfizer началась 14 декабря 2020.

По состоянию на начало января уже более миллиона пациентов в мире получили свою дозу вакцины.

Это первая вакцина от коронавируса в мире, получившая разрешение ВОЗ на экстренное использование.

Источник: Kevin Brady