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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

В США конгресмен захворів на Covid-19 після вакцинації

Американський конгресмен Кевін Брейді захворів на коронавірус. За два тижні до цього його вакцинували препаратом Pfizer.

У своїх соцмережах політик повідомив, що почне лікування завтра. Хвороба протікає у легкій формі.

Рекомендовану першу дозу вакцини Кевін Брейді отримав 19 грудня.

Напередодні Нового року його перевірили на коронавірус, і результат виявився негативним.

Чи коментуватимуть інцидент представники Pfizer, наразі невідомо.

Вакцина Pfizer

Медична назва вакцини Pfizer – BNT162b2 або тозинамеран.

Кампанія вакцинації від коронавірусу у США препаратом Pfizer почалася 14 грудня 2020 року.

Станом на початок січня вже понад мільйон пацієнтів у світі отримали свою дозу вакцини.

Це перша вакцина від коронавірусу у світі, яка отримала дозвіл ВООЗ на екстренне використання.

Джерело: Kevin Brady

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