Google, YouTube, Discord и Pinterest присоединились к акции Twitter и навсегда заблокировали страницу Дональда Трампа.

В частности, Google заблокировал в своем магазине приложение Parler, которое пользуется популярностью среди сторонников американского президента.

Кроме этого YouTube удалил подкаст бывшего помощника Трампа Стива Бэннона. Discord забанил сервер The Donald, а Pinterest ограничил использование хештегов в поддержку Трампа.

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Владельцам Parler в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

В свою очередь сын Трампа после блокировки в Twitter отца заявил, что мир смеется над Америкой.

9 января социальная сеть Twitter навсегда прекратила действие учетной записи Дональда Трампа. Администрация платформы считает, что его публикации могут подстрекать к насилию.

Компания проанализировала две последние публикации Трампа и определила, что они могут призвать общественность к насильственным действиям, в частности к продолжению протестов, которые состоялись 6 января.