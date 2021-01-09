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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Подстрекает к насилию: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Социальная сеть Twitter навсегда прекратила действие учетной записи Дональда Трампа. Администрация платформы считает, что его публикации могут подстрекать к насилию.

— Наша система общественных интересов существует, чтобы позволить общественности услышать непосредственно выборных чиновников и мировых лидеров.

Компания проанализировала две последние публикации Трампа и определила, что они могут призвать общественность к насильственным действиям, в частности к продолжению протестов, которые состоялись 6 января.

В одном из сообщений действующий президент написал, что не будет участвовать в инаугурации Джо Байдена. Специалисты Twitter считают, что это может быть намеком о нападении на церемонию.

Читайте: Протесты в США: реакция мира и Украины

Протесты в США 6 января

6 января сторонники Дональда Трампа начали акцию протеста в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий — здание Конгресса США.

Тогда Twitter применил временное блокирование учетных записей Трампа из-за неоднозначных сообщений о протестах и ​​выборах.

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