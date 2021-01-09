Купить Facebook и колонизировать Марс: Маск спросил, куда ему пожертвовать деньги

Состояние американского предпринимателя и самого богатого человека планеты Илона Маска впервые превысило $200 млрд.

По состоянию на 9 января они достигают $209 млрд.

На втором месте в Индексе миллиардеров идет основатель Amazon Джефф Безос, имея $186 млрд.

На третьем месте оказался основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

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Маск спросил в Twitter, на что ему пожертвовать свое состояние. В ответ ему предложили вложиться в криптовалюту и удалить Facebook, а также напомнили, что он собирался колонизировать Марс.

Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems) — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021

Также ему предлагали выписывать чеки каждому американцу, который живет в бедности.

7 января американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Он собрал состояние в размере $185 млрд.

На конец 2020 года Илон Маск был вторым самым богатым человеком в мире.