Купить Facebook и колонизировать Марс: Маск спросил, куда ему пожертвовать деньги

Состояние американского предпринимателя и самого богатого человека планеты Илона Маска впервые превысило $200 млрд.

По состоянию на 9 января они достигают $209 млрд.

На втором месте в Индексе миллиардеров идет основатель Amazon Джефф Безос, имея $186 млрд.

На третьем месте оказался основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Читайте: Победители и неудачники 2020: Forbes рассказал об успехах и потерях миллиардеров

Маск спросил в Twitter, на что ему пожертвовать свое состояние. В ответ ему предложили вложиться в криптовалюту и удалить Facebook, а также напомнили, что он собирался колонизировать Марс.

Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems)

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021