Купити Facebook і колонізувати Марс: Маск запитав, куди йому пожертвувати гроші

Статки американського підприємця та найбагатшої людини планети Ілона Маска вперше перевищили $200 млрд.

Станом на 9 січня вони сягають 209 мільярдів доларів.

На другому місці в Індексі мільярдерів іде засновник Amazon Джефф Безос, маючи $186 млрд.

На третьому місці опинився засновник компанії Microsoft Білл Гейтс.

Ілон Маск запитав у Twitter, на що йому пожертвувати свої статки. У відповідь йому запропонували вкластися в криптовалюту і видалити Facebook, а також нагадали, що він збирався колонізувати Марс.

Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems)

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021