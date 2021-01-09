Купити Facebook і колонізувати Марс: Маск запитав, куди йому пожертвувати гроші

Статки американського підприємця та найбагатшої людини планети Ілона Маска вперше перевищили $200 млрд.
Станом на 9 січня вони сягають 209 мільярдів доларів.
На другому місці в Індексі мільярдерів іде засновник Amazon Джефф Безос, маючи $186 млрд.
На третьому місці опинився засновник компанії Microsoft Білл Гейтс.
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Ілон Маск запитав у Twitter, на що йому пожертвувати свої статки. У відповідь йому запропонували вкластися в криптовалюту і видалити Facebook, а також нагадали, що він збирався колонізувати Марс.
Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems)
— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021
Також йому пропонували виписувати чеки кожному американцю, який живе в бідності.
7 січня американський бізнесмен, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі. Він зібрав статки у розмірі $185 млрд.
На кінець 2020 року Ілон Маск був другою найбагатшою людиною в світі.