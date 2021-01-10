Демократы готовы объявить Трампу импичмент

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии готова представить статью для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

11 января демократы вынесут на рассмотрение соответствующий документ. Конгрессмен Тед Лью отметил, что уже 180 человек выразили поддержку статье.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена.

По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, поскольку несет ответственность за штурм Капитолия.

Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедуре. Однако Сенат США, в котором большинство у республиканцев, может либо отклонить предложение об импичменте, или затянуть рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

В свою очередь Дональд Трамп рассматривает возможность того, чтобы Руди Джулиани и Алан Дершовиц защищали его, если ему грозит еще один процесс импичмента.