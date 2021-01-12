Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская предложила изменить название страны на литовском языке.

Она отправила обращение в Министерство иностранных дел Литвы.

— Нынешнее официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с русского названия Белоруссия, что приводит к ложной ассоциации с Россией, — аргументировала свое предложение Светлана Тихановская.

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Тихановская предлагает изменить название с Baltarùsija на Belarusià. В МИД Литвы пока не отреагировали на это предложение.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. Согласно официальным результатам, победу одержал Александр Лукашенко. Граждане страны не приняли их и вышли на протесты.

Власть не прислушалась к населению, а с помощью силовиков начала разгонять акции. Мир раскритиковал такие шаги Лукашенко. В то же время поддержку получила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

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Источник: Светлана Тихановская