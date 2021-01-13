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Факти / Світ / Росія
Юлія Захарченко |

Навальний анонсував повернення до Росії

Відомий російський політичний і громадський діяч Олексій Навальний повернеться до Росії. Політик повідомив, що прилетить у країну 17 січня рейсом авіакомпанії Победа.

За словами Навального, перед ним ніколи не стояло питання про те, чи потрібно повертатися на батьківщину.

– Я вижив. Росія – моя країна, я за нею сумую, – ділиться Олексій Навальний.

Опозиціонер повідомив, що перебуває у Німеччині, де проходить реабілітацію після отруєння.

Читайте: Кому він потрібен? Якби хотіли, довели б справу до кінця – Путін про отруєння Навального

 

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Отруєння Навального

20 серпня Олексію Навальному стало зле, коли він летів літаком із Томська до Москви. Судно екстрено посадили, а опозиціонера доставили спочатку до лікарні Омська, а потім перевезли до німецької клініки Шаріте.

Дослідження показало, що Навального отруїли хімічною речовиною під назвою Новачок. Детальніше про отруєння Навального читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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