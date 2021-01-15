В Сенате США заявили о намерении в пятницу, 15 января, рассекретить ряд документов, которые якобы подтверждают сговор членов администрации действующего президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией.

По данным Fox News, который ссылается на собственные источники, данные касаются расследования дела Russiagate.

В органе анонсировали демонстрацию расшифровки стенограмм и интервью, а это около сотни документов.

Подозрения по поводу связи Трампа и его команды с Кремлем, заявления по поводу вмешательства РФ в выборы президента США регулярно озвучиваются с 2016 года.

Однако пока заявителям не удалось предоставить доказательства.

Импичмент Трампу и инаугурация Байдена

3 ноября 2020 года на выборах президента в США победил демократ Джо Байден. Однако его оппонент, республиканец Дональд Трамп, отказался признать результаты.

Он оспаривал их, а 6 января 2021 года в Вашингтоне прошли акции сторонников Трампа, которые закончились штурмом Капитолия.

Из-за этого Трампу грозит импичмент. А новоизбранный глава Джо Байден готовится к инаугурации, которая запланирована на 20 января. Больше новостей о ситуации в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Fox News