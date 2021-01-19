Избранный президент США Джо Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левайн. Она станет первым в истории США трансгендером, которого назначили на федеральную должность с утверждением в Сенате США.

— Доктор Рейчел Левайн обеспечит устойчивое руководство и необходимые знания, которых мы нуждаемся, чтобы люди прошли через эту пандемию — независимо от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или нетрудоспособности. Она является историческим и глубоко квалифицированным выбором, который поможет возглавить усилия нашей администрации в области здравоохранения, — отметил Байден.

Избранный вице-президент США Камала Харрис назвала Левайн замечательным госслужащим, который имеет достаточно опыта для сдерживания пандемии и улучшения здоровья и благосостояния американского народа.

Что известно о Рейчел Левайн?

Сейчас Рейчел Левайн возглавляет систему здравоохранения штата Пенсильвания и является профессором педиатрии и психиатрии в Медицинском колледже штата Пенсильвания.

As PA Health Secretary, Dr. Rachel Levine has fearlessly led her state’s response to the opioid crisis and COVID-19. Now, as Asst. Sec. for Health at HHS, she’ll continue her service, making history as the first Senate-confirmed transgender official. Congrats, @SecretaryLevine! pic.twitter.com/y749MiUBiT — LGBTQ Victory Institute (@VictoryInst) January 19, 2021

Левайн стала главой здравоохранения штата после назначения на эту должность губернатором-демократом Томом Вольфом в 2018 году. Она начала свою медицинскую карьеру педиатром в медицинском центре Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Рейчел Левайн — выпускник Гарвардского колледжа и Медицинской школы университета Тулейна. Кроме работы с детьми и подростками, опыт Левайн включает исследование об опиоидном кризисе, медицинской марихуане, расстройстве пищевого поведения и ЛГБТ-медицине.

Инаугурация Джо Байдена

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится 20 января 2021 в Вашингтоне в 19.00 по киевскому времени.

Из-за пандемии и политической ситуации в стране нынешняя церемония будет проходить несколько иначе, чем обычно. Факты ICTV рассказывают, в каких условиях она будет проходить, где смотреть церемонию и какие традиции характерны для США.