Избранный президент США Джо Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левайн. Она станет первым в истории США трансгендером, которого назначили на федеральную должность с утверждением в Сенате США.

Избранный вице-президент США Камала Харрис назвала Левайн замечательным госслужащим, который имеет достаточно опыта для сдерживания пандемии и улучшения здоровья и благосостояния американского народа.

Сейчас Рейчел Левайн возглавляет систему здравоохранения штата Пенсильвания и является профессором педиатрии и психиатрии в Медицинском колледже штата Пенсильвания.

As PA Health Secretary, Dr. Rachel Levine has fearlessly led her state’s response to the opioid crisis and COVID-19. Now, as Asst. Sec. for Health at HHS, she’ll continue her service, making history as the first Senate-confirmed transgender official. Congrats, @SecretaryLevine! pic.twitter.com/y749MiUBiT

— LGBTQ Victory Institute (@VictoryInst) January 19, 2021