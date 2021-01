Обраний президент США Джо Байден призначить помічником міністра охорони здоров’я медика Рейчел Левайн. Вона стане першим в історії США трансгендером, якого призначили на федеральну посаду із затвердженням у Сенаті США.

Обраний віце-президент США Камала Гарріс назвала Левайн чудовим держслужбовцем, який має достатньо досвіду для стримання пандемії та покращення здоров’я та добробуту американського народу.

Нині Рейчел Левайн очолює систему охорони здоров’я штату Пенсильванія та є професором педіатрії і психіатрії у Медичному коледжі штату Пенсильванія.

As PA Health Secretary, Dr. Rachel Levine has fearlessly led her state’s response to the opioid crisis and COVID-19. Now, as Asst. Sec. for Health at HHS, she’ll continue her service, making history as the first Senate-confirmed transgender official. Congrats, @SecretaryLevine! pic.twitter.com/y749MiUBiT

— LGBTQ Victory Institute (@VictoryInst) January 19, 2021