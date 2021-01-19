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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Історичий вибір: у США трансгендер стане помічником очільника МОЗ країни

Обраний президент США Джо Байден призначить помічником міністра охорони здоров’я медика Рейчел Левайн. Вона стане першим в історії США трансгендером, якого призначили на федеральну посаду із затвердженням у Сенаті США.

Доктор Рейчел Левайн забезпечить стійке керівництво та необхідні знання, яких ми потребуємо, щоб люди пройшли через цю пандемію – незалежно від їхнього місця проживання, раси, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи непрацездатності.

Вона є історичним та глибоко кваліфікованим вибором, який допоможе очолити зусилля нашої адміністрації у галузі охорони здоров’я, – зазначив Байден.

Обраний віце-президент США Камала Гарріс назвала Левайн чудовим держслужбовцем, який має достатньо досвіду для стримання пандемії та покращення здоров’я та добробуту американського народу.

Що відомо про Рейчел Левайн?

Нині Рейчел Левайн очолює систему охорони здоров’я штату Пенсильванія та є професором педіатрії і психіатрії у Медичному коледжі штату Пенсильванія.

Левайн стала очільником охорони здоров’я штату після призначення на цю посаду губернатором-демократом Томом Вольфом у 2018 році. Вона розпочала свою медичну кар’єру педіатром у медичному центрі Маунт-Сінай у Нью-Йорку.

Рейчел Левайн – випускник Гарвардського коледжу та Медичної школи університету Тулейна. Окрім роботи з дітьми та підлітками, досвід Левайн включає дослідження про опіоїдну кризу, медичну марихуани, розлади харчової поведінки та ЛГБТ-медицину.

Інавгурація Джо Байдена

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня 2021 року у Вашингтоні о 19.00 за київським часом.

Через пандемію та політичну ситуацію у країні цьогорічна церемонія проходитиме дещо інакше, ніж зазвичай. Фактів ICTV розповідають, в яких умовах вона проходитиме, де дивитися церемонію і які традиції характерні для США.

Джерело: The Washington Post

Фото: Getty Images

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