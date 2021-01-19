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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

В консульстве РФ в Нью-Йорке отключили все телефонные линии — причина

Американская сторона отключила все телефонные линии консульства РФ в Нью-Йорке. Связи нет уже больше суток.

Об этом пожаловались в русской дипломатической миссии в США.

Отмечается, что также возникают частые перебои с интернетом, что препятствует структурированной работе консульства.

— Такого у нас никогда не было. У нас не одна линия — их очень много. Такое впечатление, что отключили все вместе, — говорится в сообщении.

По официальной версии американской стороны, произошла серьезная техническая поломка.

В консульстве РФ в Нью-Йорке отключили все телефонные линии — причина

Отключение телефонных линий консульства РФ в Нью-Йорке также совпало с заявлением госсекретаря Майкла Помпео о закрытии американских консульств в российских городах Екатеринбург и Владивосток.

Причиной такого шага стала “оптимизация” работы консульств: сейчас планируется сосредоточить большинство американских дипломатов в Москве.

Российских дипломатов выдворили из Колумбии

В конце декабря Колумбия выслала двух российских дипломатов из страны из-за подозрений в шпионаже.

Дипломаты Александр Паристов и Александр Белоусов занимались вербовкой и поиском информации по разработке минеральных ресурсов Колумбии: для шпионажа они использовали беспилотники.

В ответ официальный Кремль послал двух колумбийских дипломатов.

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