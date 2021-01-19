PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія
Наташа Тарчевська |

У консульстві РФ в Нью-Йорку відключили усі телефонні лінії – причина

Американська сторона відключила усі телефонні лінії консульства РФ у Нью-Йорку. Зв’язку немає вже більше доби.

Про це поскаржилися у російській дипломатичній місії в США.

Зазначається, що також виникають часті перебої з інтернетом, що перешкоджає структурованій роботі консульства.

– Такого у нас ніколи ще не було. У нас не одна лінія – їх є дуже багато. Таке враження, що відключили все разом, – йдеться у повідомленні.

За офіційною версією американської сторони, сталася серйозна технічна поломка.

У консульстві РФ в Нью-Йорку відключили усі телефонні лінії – причина

Відключення телефонних ліній консульства РФ у Нью-Йорку також збіглося із заявою держсекретаря Майкла Помпео про закриття американських консульств у російських містах Єкатеринбург та Владивосток.

Причиною такого кроку стала “оптимізація” роботи консульств: зараз планується зосередити більшість американських дипломатів у Москві.

Російських дипломатів видворили з Колумбії

Наприкінці грудня Колумбія вислала двох російських дипломатів з країни через підозри в шпигунстві.

Дипломати Олександр Парістов та Олександр Бєлоусов займалися вербуванням та пошуком інформації щодо розробки мінеральних ресурсів Колумбії: для шпигунства вони використовували дрони.

У відповідь офіційний Кремль вислав двох колумбійських дипломатів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка