У консульстві РФ в Нью-Йорку відключили усі телефонні лінії – причина

Американська сторона відключила усі телефонні лінії консульства РФ у Нью-Йорку. Зв’язку немає вже більше доби.

Про це поскаржилися у російській дипломатичній місії в США.

Зазначається, що також виникають часті перебої з інтернетом, що перешкоджає структурованій роботі консульства.

– Такого у нас ніколи ще не було. У нас не одна лінія – їх є дуже багато. Таке враження, що відключили все разом, – йдеться у повідомленні.

За офіційною версією американської сторони, сталася серйозна технічна поломка.

Відключення телефонних ліній консульства РФ у Нью-Йорку також збіглося із заявою держсекретаря Майкла Помпео про закриття американських консульств у російських містах Єкатеринбург та Владивосток.

Причиною такого кроку стала “оптимізація” роботи консульств: зараз планується зосередити більшість американських дипломатів у Москві.

Російських дипломатів видворили з Колумбії

Наприкінці грудня Колумбія вислала двох російських дипломатів з країни через підозри в шпигунстві.

Дипломати Олександр Парістов та Олександр Бєлоусов займалися вербуванням та пошуком інформації щодо розробки мінеральних ресурсів Колумбії: для шпигунства вони використовували дрони.

У відповідь офіційний Кремль вислав двох колумбійських дипломатів.