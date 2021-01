Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден опубликовал свой первый пост в социальной сети Twitter в качестве президента. Политик сразу после инаугурации обратился к гражданам с обращением.

Байден рассказал, что сегодня сразу приступит к работе, чтобы немедленно оказать помощь американским семьям.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That’s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021