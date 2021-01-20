Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден опублікував свій перший допис у соціальній мережі Twitter у статусі президента. Політик одразу після інавгурації звернувся до громадян зі зверненням.

– Коли справа доходить до подолання кризи, з якою ми стикаємося, не можна втрачати час.

Байден розповів, що сьогодні одразу приступить до роботи, щоб негайно надати допомогу американським сім’ям.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That’s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Інавгурація Байдена

20 січня відбулася інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. На церемонії виступала співачка Дженіфер Лопес, а також Леді Гага, яка виконала гімн.

Детальніше, як пройшла інавгурація Байдена та його промову читайте на Фактах ICTV.