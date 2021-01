Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден опублікував свій перший допис у соціальній мережі Twitter у статусі президента. Політик одразу після інавгурації звернувся до громадян зі зверненням.

Байден розповів, що сьогодні одразу приступить до роботи, щоб негайно надати допомогу американським сім’ям.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That’s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021