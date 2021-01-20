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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Не можна втрачати час: Байден опублікував перший допис у Twitter на новій посаді

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден опублікував свій перший допис у соціальній мережі Twitter у статусі президента. Політик одразу після інавгурації звернувся до громадян зі зверненням.

Коли справа доходить до подолання кризи, з якою ми стикаємося, не можна втрачати час.

Байден розповів, що сьогодні одразу приступить до роботи, щоб негайно надати допомогу американським сім’ям.

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Інавгурація Байдена

20 січня відбулася інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. На церемонії виступала співачка Дженіфер Лопес, а також Леді Гага, яка виконала гімн.

Детальніше, як пройшла інавгурація Байдена та його промову читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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