Представитель демократической партии Джо Байден избранный сорок шестым президентом США произнес инаугурационную речь после принятия присяги.

Байден назвал день своей инаугурации днем демократии.

— Это — день Америки. Это — день демократии. Это исторический, день надежды, — сказал он в среду в ходе своей первой речи.

Также он призвал сограждан забыть о разногласиях и сплотиться.

— Я всей душой хочу объединить США, людей. И я прошу всех помочь добиться этого. Единство — это наш путь вперед. Мы должны быть по-настоящему Соединенными Штатами Америки.

Он призвал американцев начать все заново, начать прислушиваться друг к другу. По мнению президента, США предстоит решить множество проблем. Одна из них — пандемия коронавируса, унесшая множество жизней и нанесшая сильный удар по экономике страны.

— Мы всегда были смелыми и теперь мы сможем взять под контроль ситуацию (с коронавирусом, — Ред.), теперь мы будем писать новую главу в этой истории для наших детей.

Давайте объединим наши слова и наши молитвы, чтобы продолжать историю нашей великой нации. Если мы сделаем это, то наши дети скажут о нас, они сделали все возможное, они выполняли свой долг.

Я всегда буду с вами, я всегда буду защищать демократию и Америку. Вместе мы будем писать историю надежды, а не страха. Демократия не умерла при нас, а начала процветать, мы должны это друг другу.

Да благославит Господь Америку и наши войска.