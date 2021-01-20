20 января в США проходит инаугурация новоизбранного президента страны Джо Байдена.

К присяге Байдена ведет глава Верховного суда США Джон Робертс, а вице-президента Камалу Харрис — судья Верховного суда Соня Сотомаер (первая женщина латиноамериканского происхождения на этой должности. — Ред.).

Затем Джо Байден произнесет клятву президента и выступит с инаугурационной речью.

Трансляция инаугурации Джо Байдена:

Расписание инаугурации Джо Байдена по киевскому времени:

15.00 — прощание Дональда Трампа. Однако оно будет проходить не в рамках инаугурации новоизбранного президента. Трамп анонсировал свое мероприятие в Мэриленде.

— прощание Дональда Трампа. Однако оно будет проходить не в рамках инаугурации новоизбранного президента. Трамп анонсировал свое мероприятие в Мэриленде. 17.30 – начало церемонии инаугурации. Открывать ее будет Леди Гага, исполняя национальный гимн. Также запланировано выступление Дженнифер Лопес. Затем к народу обратятся священослужители, которые являются давними друзьями семьи Байдена. Речь идет о католическом священнике-иезуите Дж. О’Доноване и пасторе епископальной церкви африканских методистов Сильвестре Бимане.

– начало церемонии инаугурации. Открывать ее будет Леди Гага, исполняя национальный гимн. Также запланировано выступление Дженнифер Лопес. Затем к народу обратятся священослужители, которые являются давними друзьями семьи Байдена. Речь идет о католическом священнике-иезуите Дж. О’Доноване и пасторе епископальной церкви африканских методистов Сильвестре Бимане. 19.00 – Джо Байден принесет присягу и выступит на ступенях Капитолия.

– Джо Байден принесет присягу и выступит на ступенях Капитолия. 21.00 — семьи Байден, Харрис, Обама, Буш и Клинтон возложил цветы на Арлингтонском национальном кладбище.

— семьи Байден, Харрис, Обама, Буш и Клинтон возложил цветы на Арлингтонском национальном кладбище. Затем Байден отправится на Обзорный проход. Он символизирует передачу власти новому главнокомандующему. Новоизбранного президента сопроводят в Белый дом каждое подразделение вооруженных сил.

Празднование Америки в прайм-тайм

21 января 03.30 по киевскому времени можно будет посмотреть специальный выпуск Празднование Америки в прайм-тайм, организатором которого выступил актер Том Хенкс. Известно, что гостями станут баскетболист Карим Абдул-Джаббар, шеф-повар Хосе Андрес, Ант Клемонс, Джон Бон Джови, Foo Fighters, Джон Ледженд, Ева Лонгория, Деми Ловато, Лин Мануэль-Миранда, Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк, Керри Вашингтон и другие. Также с обращением выступят Байден и Харрис.

Пандемия коронавируса внести свои коррективы в традиции

Из-за угрозы распространения вируса на торжестве будут присутствовать не более 200 человек. На Национальной аллее возле Капитолия уже установили почти 200 тысяч флагов, которые символизируют умерших от коронавируса в США.

Также из-за пандемии пришлось отказаться от праздничного парада. Альтернативой будет — виртуальный парад.

Инаугурация Джо Байдена

Церемония пройдет несколько иначе, чем обычно: на это повлияли и пандемия коронавируса, и политическое беспокойство в стране. Штурм Капитолия 6 января спровоцировал страх, что во время инаугурации Байдена могут произойти повторные беспорядки.

Подробно о том, от каких традиций пришлось отказаться во время инаугурации Джо Байдена — читайте на Фактах ICTV.