Национальную разведку США впервые возглавила женщина

Аврил Хейнс стала новым директором нацразведки США. Ее кандидатуру успешно утвердил Сенат.

Отмечается, что Аврил Хейнс стала первой женщиной-главой разведывательного сообщества США.

Сенат поддержал ее большинством голосов — 84 за, 10 против, остальные — воздержались.

Назначение стало первым утверждением кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом.

ODNI is excited to welcome Avril Haines as our nation’s seventh Director of National Intelligence.

