Национальную разведку США впервые возглавила женщина

Аврил Хейнс стала новым директором нацразведки США. Ее кандидатуру успешно утвердил Сенат.

Отмечается, что Аврил Хейнс стала первой женщиной-главой разведывательного сообщества США.

Сенат поддержал ее большинством голосов — 84 за, 10 против, остальные — воздержались.

Назначение стало первым утверждением кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом.

ODNI is excited to welcome Avril Haines as our nation’s seventh Director of National Intelligence. — Office of the DNI (@ODNIgov) January 20, 2021

Аврил Хейнс была заместителем директора ЦРУ во времена каденции Барака Обамы. Тогда же она была президентским советником по вопросам нацбезопасности.

После назначения на новую должность Аврил Хейнс отвечать за деятельность 18 американских спецслужб и ряда подразделений главных госструктур США, в частности Минфина и Пентагона.

Кроме новых назначений, Джо Байден собирается отменить указы, принятые 45-м президентом США Дональдом Трампом в течение 2016-2020 годов.

Подробнее о новых решениях команды Байдена — в материале Фактов ICTV.