Національну розвідку США вперше очолила жінка

Авріл Хейнс стала новим директором нацрозвідки США. Її кандидатуру успішно затвердив Сенат.

Зазначається, що Авріл Хейнс стала першою жінкою-головою розвідувального співтовариства США.

Сенат підтримав її більшістю голосів – 84 за, 10 проти, решта – утрималися.

Призначення стало першим затвердженням кандидатури, висунутої президентом Джо Байденом.

ODNI is excited to welcome Avril Haines as our nation’s seventh Director of National Intelligence. — Office of the DNI (@ODNIgov) January 20, 2021

Авріл Хейнс була заступником директора ЦРУ в часи каденції Барака Обами. Тоді ж вона була президентським радником з питань нацбезпеки.

Після призначення на нову посаду Авріл Хейнс відповідатиме за діяльність 18 американських спецслужб та низки підрозділів головних держструктур США, зокрема Мінфіну та Пентагону.

Окрім нових призначень, Джо Байден збирається скасувати укази, ухвалені 45-м президентом США Дональдом Трампом протягом 2016-2020 років.

Детальніше про нові рішення команди Байдена – у матеріалі Фактів ICTV.