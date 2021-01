Національну розвідку США вперше очолила жінка

Авріл Хейнс стала новим директором нацрозвідки США. Її кандидатуру успішно затвердив Сенат.

Зазначається, що Авріл Хейнс стала першою жінкою-головою розвідувального співтовариства США.

Сенат підтримав її більшістю голосів – 84 за, 10 проти, решта – утрималися.

Призначення стало першим затвердженням кандидатури, висунутої президентом Джо Байденом.

ODNI is excited to welcome Avril Haines as our nation’s seventh Director of National Intelligence.

— Office of the DNI (@ODNIgov) January 20, 2021