Иммиграция и трансгендеры в армии США: Байден отменит ряд указов Трампа

Новоизбранный президент США, демократ Джо Байден планирует серьезно пересмотреть указы, принятые предыдущим президентом США Дональдом Трампом в течение 2016-2020 годов.

Большая часть президентских постановлений будет отменена почти сразу после вступления в должность Байден.

По мнению экспертов, пока планы Джо Байдена совпадают с предвыборной программой.

Ближайшие планы Джо Байдена

Восстановление членства в ВОЗ.

Вскоре после начала пандемии коронавируса Дональд Трамп подписал указ о подготовке к выходу из организации из-за связей с Китаем и возможной причастности к сокрытию фактов, связанных с коронавирусом.

Долгое время ВОЗ “не видела необходимости” в проведении расследования происхождения Covid-19. Экспертная группа ВОЗ прибыла в Китай с официальной миссией только в январе 2021 года.

Отмена запрета на иммиграцию из многих мусульманских стран.

В первые годы своего правления Дональд Трамп ограничил возможность получения Green Card, а также серьезно сузил количество стран, гражданам которых разрешено приезжать в США. Отмечается, что в основном — это страны-спонсоры терроризма.

Список стран-спонсоров терроризма появился в США после масштабного теракта 11 сентября 2001 года. Такие страны или спонсируют террористические организации, или поддерживают с ними открытые партнерские отношения.

Отмена запрета на службу в армии США трансгендерам.

Указ на разрешение трансгендерам служить в американской армии подписал еще Барак Обама. После вступления в должность Дональд Трамп отменил такой шаг Обамы, объяснив это приоритетностью армии побеждать и защищать.

В частности, указ Обамы предполагал выделение колоссальных средств на медицину для отдельных категорий солдат.

Восстановление членства в Парижском климатическом соглашении.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о выходе из соглашения из-за неэффективности и избирательного подхода к выполнению пунктов соглашения.

Это вызвало серьезную обеспокоенность стран ЕС, однако позже Трамп неоднократно заявлял, что США делают больше для сохранения стабильности климата, чем предполагает климатическое соглашение.

Другие же пункты программы Джо Байдена будут требовать поддержки Сената, однако большинство сенаторов-демократов, вероятно, сделает это реальностью.

Инаугурация в США

По закону, выборы и инаугурация президента в США проводятся в определенные даты. Выборы традиционно проходят 3 ноября, а инаугурация победителя — 20 января.

Новый президент вступает в должность только после проведения официальной инаугурации: в тот же день он занимает президентский Овальный кабинет в Белом доме.

Инаугурация Джо Байдена начнется 20 января в 19.00 по киевскому времени. Джо Байден примет присягу и выступит на ступенях Капитолия.