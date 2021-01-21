Обсервация и тест: Байден ужесточил ограничения на въезд в США

Президент США Джо Байден подписал указ об усилении ограничений на въезд на территорию Соединенных Штатов. Теперь по прибытии в США из другой страны нужно проходить самоизоляцию.

Также всех обязали иметь с собой отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, новый глава Белого дома подписал распоряжение с требованием, чтобы в самолетах, поездах и морских судах люди находились исключительно с надетыми на лице масками.

Американский президент прибег к таким решениям для борьбы с распространением коронавируса в США, где наблюдается усиление пандемии. Байден прогнозирует, что в феврале в Соединенных Штатах количество смертей от коронавируса превысит 500 000, но он заверил, что Америка победит пандемию.

Кроме того, в первый день своего президентства Байден ввел инициативу 100 дней в масках, а также вернул США к Всемирной организации здравоохранения.

Источник: NBC News