Пугает такая перспектива: в ООН обеспокоены противостоянием США и Китая

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования Китая и США. Он подчеркнул, что его пугает такая перспектива.

Об этом шла речь на виртуальном экономическом форуме в Давосе.

По словам Гутерриша, эти две части будут контролироваться двумя крупнейшими экономиками на планете — США и Китаем.

Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму, — сказал генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.

Китай ввел санкции против администрации Трампа

Власти Китая объявили санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа.

Им и их родственникам запретили въезд в страну. Ограничения действуют относительно сотрудничества Китая с компаниями, имеющими отношение к этим лицам.

Американских политиков обвиняют в нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела страны.