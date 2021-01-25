Лякає така перспектива: в ООН стурбовані протистоянням США та Китаю

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив про небезпеку розпаду світу на дві частини через протистояння Китаю та США. Він наголосив, що його лякає така перспектива.

Про це йшлося на віртуальному економічному форумі в Давосі.

За словами Гутерріша, ці дві частини будуть контролюватися двома найбільшими економіками на планеті – США та Китаєм.

– Мене продовжує лякати можливість величезного розлому: світ розпадається на дві частини на чолі з двома найбільшими економіками на Землі, з двома різними домінуючими валютами, власними правилами торгівлі, власним інтернетом, власними геополітичними та військовими стратегіями, що дають нульову суму, – сказав генсек ООН.

Гутерріш наголосив, що світу потрібно зробити все можливе, щоб запобігти такому поділу.

Китай ввів санкції проти адміністрації Трампа

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