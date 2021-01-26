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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Энтони Блинкен стал новым госсекретарем США

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента.

ентоні блінкен

Энтони Блинкен родился в Нью-Йорке. Окончил юридический факультет Гарвардского университета и продолжил свое образование в Колумбийском университете.

Во времена президентства Билла Клинтона (1994-2001 гг.) занимал должность спичрайтера по внешнеполитическим вопросам, был в аппарате Совета национальной безопасности США.

Впоследствии работал помощником сенатора Байдена, который возглавлял тогда комитет Сената по международным отношениям.

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В течение первого президентского срока Барака Обамы в 2009-2013 годах Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена.

В 2013-2015 годах был заместителем советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах — заместителем государственного секретаря США.

Тогда он занимался внешнюю политику США в Афганистане, Ливии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Речь Байдена

78-летний Джозеф Байден стал самым старшим по возрасту главой Белого дома. Положа руку на Библию, он зачитал присягу, в которой поклялся защищать Конституцию США.

В своей речи после присяги Байден сказал, что день инаугурации стал праздником демократии, а воля народа была услышана.

Полный текст инаугурационной речи Джо Байдена читайте в матерыалы Фактов ICTV.

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