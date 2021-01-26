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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Ентоні Блінкен став новим Держсекретарем США

Сенат Конгресу США затвердив запропоновану президентом Джозефом Байденом кандидатуру Ентоні Блінкена на пост керівника Держдепартаменту.

ентоні блінкен

Ентоні Блінкен народився у Нью-Йорку. Закінчив юридичний факультет Гарвардського університету та продовжив свою освіту в Колумбійському університеті.

За часів президентства Білла Клінтона (1994-2001 рр.) обіймав посаду спічрайтера із зовнішньополітичних питань, був в апараті Ради національної безпеки США.

Згодом працював помічником сенатора Байдена, який очолював тоді комітет Сенату з міжнародних відносин.

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Протягом першого президентського терміну Барака Обами в 2009-2013 роках Блінкен обіймав посаду радника з національної безпеки віце-президента Джо Байдена.

У 2013-2015 роках був заступником радника з національної безпеки президента США, в 2015-2017 роках – заступником державного секретаря США.

Тоді він займався зовнішню політику США в Афганістані, Лівії та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Промова Байдена

78-річний Джозеф Байден став найбільш старшим за віком главою Білого дому. Поклавши руку на Біблію, він зачитав присягу, у якій поклявся захищати Конституцію США.

У своїй промові після присяги Байден сказав, що день інавгурації став святом демократії, а воля народу була почута.

Повний текст інавгураційно промови Джо Байдена читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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