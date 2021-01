Первая женщина на посту: Минфин США возглавила 74-летняя Джанет Йеллен

Джанет Йеллен стала новым министром финансов США. Ее кандидатуру, ранее выдвинутую Джо Байденом, поддержали в Сенате.

74-летняя Йеллен стала первой женщиной, возглавившей это ведомство.

Критики отмечают, что также это первый человек в истории США, занимавший все три важнейших “экономических поста” в американском правительстве — председатель Совета экономических советников, председатель ФРС и министр финансов.

Федеральную резервную систему США Джанет Йеллен возглавляла еще во времена президентства Барака Обамы.

84-15, Senate confirmed the nomination of Janet Louise Yellen, of California, to be Secretary of the Treasury. Rollcall Vote #6 https://t.co/SOmYJ3Dv4t

— U.S. Senate Floor (@SenateFloor) January 26, 2021