Первая женщина на посту: Минфин США возглавила 74-летняя Джанет Йеллен

Джанет Йеллен стала новым министром финансов США. Ее кандидатуру, ранее выдвинутую Джо Байденом, поддержали в Сенате.

74-летняя Йеллен стала первой женщиной, возглавившей это ведомство.

Критики отмечают, что также это первый человек в истории США, занимавший все три важнейших “экономических поста” в американском правительстве — председатель Совета экономических советников, председатель ФРС и министр финансов.

Федеральную резервную систему США Джанет Йеллен возглавляла еще во времена президентства Барака Обамы.

84-15, Senate confirmed the nomination of Janet Louise Yellen, of California, to be Secretary of the Treasury. Rollcall Vote #6 https://t.co/SOmYJ3Dv4t — U.S. Senate Floor (@SenateFloor) January 26, 2021

Первым назначением Сената после инаугурации Джо Байдена стала кандидатура Аврил Хейнс.

Она стала первой женщиной, возглавившей главой Национальной разведки США.

Традиционно для команды Байдена, Аврил Хейнс занимала руководящие должности во времена президентства демократа Барака Обамы.

Тогда Хейнс была заместителем директора ЦРУ и президентским советником по вопросам нацбезопасности.

Кроме новых назначений, Джо Байден объявил об отмене ряда указов, принятых 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Подробнее о новых решениях команды Байдена — в материале Фактов ICTV.