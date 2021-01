Перша жінка на посаді: Мінфін США очолила 74-річна Джанет Єллен

Джанет Єллен стала новим міністром фінансів США. Її кандидатуру, раніше висунуту Джо Байденом, підтримали у Сенаті.

74-річна Єллен стала першою жінкою, яка очолила це відомство.

Критики зазначають, що також це перша людина в історії США, яка займала усі три найважливіші “економічні пости” в американському уряді – голова Ради економічних радників, голова ФРС, міністр фінансів.

Федеральну резервну систему США Джанет Єллен очолювала ще за часів президентства Барака Обами.

84-15, Senate confirmed the nomination of Janet Louise Yellen, of California, to be Secretary of the Treasury. Rollcall Vote #6 https://t.co/SOmYJ3Dv4t

— U.S. Senate Floor (@SenateFloor) January 26, 2021