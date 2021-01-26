Перша жінка на посаді: Мінфін США очолила 74-річна Джанет Єллен

Джанет Єллен стала новим міністром фінансів США. Її кандидатуру, раніше висунуту Джо Байденом, підтримали у Сенаті.

74-річна Єллен стала першою жінкою, яка очолила це відомство.

Критики зазначають, що також це перша людина в історії США, яка займала усі три найважливіші “економічні пости” в американському уряді – голова Ради економічних радників, голова ФРС, міністр фінансів.

Федеральну резервну систему США Джанет Єллен очолювала ще за часів президентства Барака Обами.

84-15, Senate confirmed the nomination of Janet Louise Yellen, of California, to be Secretary of the Treasury. Rollcall Vote #6 https://t.co/SOmYJ3Dv4t — U.S. Senate Floor (@SenateFloor) January 26, 2021

Першим призначенням Сенату після інавгурації Джо Байдена стала кандидатура Авріл Хейнс.

Вона стала першою жінкою, яку призначили головою Національної розвідки США.

Традиційно для команди Байдена, Авріл Хейнс займала керівні посади за часів президентства демократа Барака Обами.

Тоді Хейнс була заступником директора ЦРУ та президентським радником з питань нацбезпеки.

Окрім нових призначень, Джо Байден оголосив про скасувавання низки указів, ухвалені 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Детальніше про нові рішення команди Байдена – у матеріалі Фактів ICTV.