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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Boeing 737 MAX вернули на европейские рейсы после двух авиакатастроф

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) отменило двухлетний запрет на полеты самолетов модели Boeing 737 MAX в Европе.

Boeing 737 MAX

Полеты лайнеров этого типа запретили после двух смертельных авиакатастроф, в которых погибло 346 человек.

— Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам. Эта оценка была проведена абсолютно независимо от Boeing или Федерального авиационного управления США и без всякого экономического или политического давления, — заявил главный исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Также Ки добавил, что EASA и в дальнейшем будет внимательно следить за эксплуатацией Boeing 737 Max.

В то же время, компания Boeing обязалась работать над усовершенствованием лайнера 737 MAX, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности. Условием возвращения EASA в воздушное пространство Европы этих лайнеров были обновления ПО, а также дополнительная тренировка экипажей.

Эксплуатацию самолета этого типа запретили в марте 2019 года после двух авиакатастроф: в октябре 2018 года, когда самолет класса 737 MAX разбился в Индонезии (авиакомпания Lion Air), и в марте 2019 года — в Эфиопии (авиакомпания Ethiopian Airlines).

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В обоих случаях следствие считает причиной аварии сбой в работе системы MCAS, отвечающий за угол наклона носа лайнера. Обе катастрофы нанесли значительный ущерб репутации Boeing Co. и привели к рекордным убыткам.

В мае 2020 года компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 MAX, прекращенное из-за двух авиакатастроф. В ноябре 2020 года Федеральное авиационное управление США вернуло в эксплуатацию полеты 737 MAX. 18 января 2021 года Канада также дала разрешение.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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