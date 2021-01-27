Boeing 737 MAX повернули на європейські рейси після двох авіакатастроф

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) скасувало дворічну заборону на польоти літаків моделі Boeing 737 MAX Європою.

Польоти лайнерів цього типу заборонили після двох смертельних авіакатастроф, в яких загинуло 346 осіб.

— Провівши ретельний аналіз, ми дійшли висновку, що літаки 737 MAX можуть безпечно повернутися до польотів. Ця оцінка була проведена абсолютно незалежно від Boeing або Федерального авіаційного управління США та без будь-якого економічного чи політичного тиску, – заявив головний виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Також Кі додав, що EASA і надалі уважно стежитиме за експлуатацією Boeing 737 Max.

Водночас, компанія Boeing зобов’язалася працювати над удосконаленням лайнера 737 MAX, щоб досягти ще більш високого рівня безпеки. Умовою повернення EASA у повітряний простір Європи цих лайнерів були оновлення ПЗ, а також додаткове тренування екіпажів.

Експлуатацію літака цього типу заборонили у березні 2019 року після двох авіакатастроф: у жовтні 2018 року, коли літак класу 737 MAX розбився в Індонезії (авіакомпанія Lion Air), та у березні 2019 року – в Ефіопії (авіакомпанія Ethiopian Airlines).

В обох випадках слідство вважає причиною аварії збій в роботі системи MCAS, що відповідає за кут нахилу носа лайнера. Обидві катастрофи завдали значної шкоди репутації Boeing Co. та призвели до рекордних збитків.

У травні 2020 року компанія Boeing відновила виробництво лайнерів 737 MAX, припинене через дві авіакатастрофи. У листопаді 2020 року Федеральне авіаційне управління США повернуло в експлуатацію польоти 737 MAX. 18 січня 2021 року Канада також дала дозвіл.