В Германии рассматривают вопрос запрета почти всех международных авиаперелетов из-за выявления новых вариантов коронавируса.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.

— Опасность, создаваемая многочисленными вирусными мутациями, заставляет нас подумать о решительных мерах, — отметил министр.

По его словам, из-за новых мутаций возможно ужесточение мер. Речь идет о более строгих проверках на границах или даже сокращении до нуля количества авиаперелетов.

Подобные противоэпидемические меры уже ввели власти Израиля.

Карантин в Германии

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Германии продлили действие жесткого карантина до 14 февраля 2021 года.

В стране будут открыты лишь аптеки и продуктовые магазины.

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Источник: Bild, DW