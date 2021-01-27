В Германии рассматривают вопрос запрета почти всех международных авиаперелетов из-за выявления новых вариантов коронавируса.
Об этом заявил министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.
— Опасность, создаваемая многочисленными вирусными мутациями, заставляет нас подумать о решительных мерах, — отметил министр.
По его словам, из-за новых мутаций возможно ужесточение мер. Речь идет о более строгих проверках на границах или даже сокращении до нуля количества авиаперелетов.
Подобные противоэпидемические меры уже ввели власти Израиля.
Карантин в Германии
Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Германии продлили действие жесткого карантина до 14 февраля 2021 года.
В стране будут открыты лишь аптеки и продуктовые магазины.
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