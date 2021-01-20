Власти Германии продлили действие жесткого карантина до 14 февраля 2021 года.

Решение приняли во время видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с представителями местных властей страны, которая прошла 19 января.

В Германии сохраняются все ограничения, которые действуют сейчас. В частности, в стране будут закрыты практически все магазины, школы, детские сады, спортзалы, салоны красоты.

Будут открыты лишь аптеки и торговые точки, где местные жители могут приобрести продукты питания.

Граждан призывают носить защитные средства и максимально ограничить контакты.

Карантин в Германии

Локдаун в Германии ввели 16 декабря 2020 года.

19 января появилась информации о появлении в стране нового штамма коронавируса, который не встречался в других странах.

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