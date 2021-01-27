У Німеччині розглядають питання заборони майже всіх міжнародних авіаперельотів через виявлення нових варіантів коронавірусу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Горст Зеєгофер.

– Небезпека, спровокована численними вірусними мутаціями, змушує нас подумати про рішучі заходи, – зазначив міністр.

За його словами, через нові мутації можливе посилення заходів. Йдеться про більш суворі перевірки на кордонах чи навіть скорочення до нуля кількості авіаперельотів.

Подібні протиепідемічні заходи вже запровадила влада Ізраїлю.

Карантин у Німеччині

Через складну ситуацію з коронавірусом у Німеччині продовжили дію жорсткого карантину до 14 лютого 2021 року.

У країні будуть відчинені лише аптеки і продуктові магазини.

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Джерело: Bild, DW