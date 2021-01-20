Команда Байдена: кто займет ключевые должности в новой администрации

20 января после инаугурации Джо Байден официально займет пост президента США. Вместе с ним пополнится новыми лицами и правительство Штатов.

Что известно о команде Байдена, кто займет ключевые должности и чего ждать Украине от назначений — читайте в материале.

Камала Харрис

Должность вице-президента США в Белом доме впервые займет афроамериканка. Камала Харрис училась в Университете Говарда, где получила образование политолога и экономиста. Позже она получила степень доктора юридических наук в Калифорнийском университете.

Также Камала Харрис является сенатором от штата Калифорния и имеет большой политический и правовой опыт. В частности, она работала генеральным прокурором Калифорнии и окружным прокурором Сан-Франциско.

На должности генпрокурора она боролась с организованной преступностью и секс-торговлей.

Джен Псаки

Пресс-секретарем президента станет Джен Псаки, которая будет заниматься вопросами коммуникаций в Белом доме. Образование она получила в колледже Вильгельма и Марии — государственном исследовательском университете в городе Вильямсберг (Виргиния).

В 2011-2013 годах Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря президента США Барака Обамы. Также Джен Псаки работала в пресс-службе бывшего госсекретаря США демократа Джона Керри.

Будучи официальным представителем Госдепартамента, она выражала официальную позицию США относительно аннексии Крыма и начала войны на Донбассе во время интервью и на пресс-брифингах. Тогда Псаки обращала внимание на то, что Россия перебрасывает войска в Украину и срывает перемирие.

Энтони Блинкен

Возвращается в большую политику еще один опытный государственный деятель. Энтони Блинкен займет должность госсекретаря США.

Образование он получил в ведущих американских университетах — Гарвардском и Колумбийском. Позже Блинкен работал на ключевых должностях в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности.

В частности, при президентстве Обамы Блинкен был заместителем советника по нацбезопасности. К слову, Байден тогда занимал должность вице-президента.

Джон Керри

Госсекретарь США времен президентства Барака Обамы Джон Керри также возвращается в большую политику. Он займет должность спецпредставителя президента по вопросам климата.

С 1983 по 2013 год Керри был сенатором от штата Массачусетс. Во второй администрации Обамы возглавил Госдеп.

На должность спецпредставителя его выбрали неслучайно, ведь в 2015 году Джон Керри подписал Парижское климатическое соглашение от имени США, которое предусматривает обязательства сократить выбросы в атмосферу.

Правда, в 2017 году Дональд Трамп заявил, что выводит страну из него, а в ноябре 2020-го Штаты официально покинули список его подписантов.

Джейк Салливан

44-летний Джейк Салливан станет советником по вопросам нацбезопасности. Он уже работал на аналогичной должности в 2013-2014 годах, когда Джо Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Окончил Йельский университет, а также получил образование в Оксфордском университете.

Кроме того, Джейк Салливан работал руководителем отдела планирования политики тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон при президентстве Обамы и был одним из ее ближайших стратегических советников.

Алехандро Майоркас

Американский юрист и государственный деятель кубинского происхождения Алехандро Майоркас в новом правительстве займет пост министра внутренней безопасности. Он является мигрантом, поскольку родился в Гаване, но вместе с родителями и сестрой эмигрировал в США.

Семья имела статус политических беженцев после Кубинской революции. В Штатах закончил Калифорнийский университет в Беркли и Университет Лойолы Меримаунт.

Во времена президентства Обамы Алехандро Майоркас возглавлял Службу гражданства и иммиграции, где отвечал за выполнение программы DACA, которая позволила тем, кто нелегально прибыл в США в несовершеннолетнем возрасте, легально устроиться в стране.

Назначение Майоркаса на должность соответствует одной из предвыборных идей Байдена: отказе от жестких мер администрации Трампа по ограничению миграции. В апреле прошлого года он распорядился запретить прием иммигрантов в страну на 60 дней.

А в январе 2021 года стало известно, что частичный запрет на иммиграцию в США, который касается тех, кто хотел получить зеленую карту и иностранных работников, продлили.

Майоркас же заявил, что его департамент будет поддерживать репутацию США как гостеприимной страны, а Байден надеется, что это назначение поможет исправить недостатки миграционной системы.

Эврил Гейнс

Первой женщиной на посту директора Национальной разведки станет Эврил Гейнс. Она училась в школе права Джорджтаунского университета, где специализировалась на международном праве и занималась проблемами соблюдения прав человека.

Кроме того, Гейнс была первой женщиной на посту заместителя главы ЦРУ в 2013-2015 годах. С 2014 по 2017 год она работала в Госдепартаменте заместителем советника по национальной безопасности в правительстве Барака Обамы.

Мишель Флурной

Министром обороны США также впервые готовится стать женщина. Мишель Флурной образование получала в Гарварде и Оксфорде.

В 90-х годах она работала в Министерстве обороны во времена администрации бывшего президента США Билла Клинтона, где занимала должность заместителя помощника министра обороны по стратегии.

С 2009 по 2012 год Флурной была заместителем министра обороны по политическим вопросам.

Рон Клейн

Юрист и политик Рон Клейн станет новым главой аппарата Белого дома. Он окончил Гарвардскую школу права и в свое время был помощником судьи Верховного суда.

Рон Клейн уже занимал должность руководителя аппаратов двух вице-президентов США — Альберта Гора и Джо Байдена. В начале 2020 года Клейн присоединился к президентской кампании Байдена, где был старшим советником.

Линда Томас-Гринфилд

Должность постоянного представителя США в ООН займет Линда Томас-Гринфилд. Ранее она была заместителем помощника секретаря Бюро по вопросам населения, беженцев и миграции, послом в Либерии, генеральным директором внешней службы и директором по управлению персоналом.

Также Линда Томас-Гринфилд занимала должность помощника госсекретаря США по вопросам африканских стран южнее Сахары во время вспышки Эболы в регионе.

Джанет Йеллен

Новым министром финансов готовится стать Йеллен. В свое время она преподавала в Гарварде, Лондонской школе экономики, Школе бизнеса Хааса, а также занимала должности президента Западной экономической ассоциации и вице-президента Американской экономической ассоциации.

Также Йеллен работала в администрации Билла Клинтона, где возглавляла Совет экономических советников Белого дома. В администрации Обамы она была первой женщиной на посту главы Федеральной резервной системы США.

Сесилия Роуз

Председателем Экономического совета в правительстве Байдена станет Сесилия Роуз. Ранее она была деканом Принстонской школы общественных и международных отношений, а также профессором экономики и общественных отношений в Принстонском университете.

Кроме того, Сесилия Роуз уже была членом Совета экономических советников президента Барака Обамы и работала в Национальном экономическом совете во времена Клинтона как специальный помощник президента.

Что новые члены команды Байдена говорят об Украине и РФ?

Будущий вице-президент США Камала Харрис и ранее заявляла, что Россия захватила территории Украины и предоставляет военную поддержку боевикам на Донбассе. По ее словам, аннексия Крыма и постоянные российские кибератаки являются серьезным нарушением международного права.

Камала Харрис обвиняет Россию в сбивании малазийского Boeing 777 над Донбассом. Но вместе с тем она убеждена, что с РФ нужно налаживать определенные стратегические дипломатические отношения.

Новый держсекратар США Энтони Блинкен вообще хорошо знаком с Украиной, ведь в свое время его дед уехал отсюда в США. В Киеве Блинкен был 2015 году и подчеркивал необходимость поддержки независимости НБУ, проведение реформы прокуратуры и выполнения требований МВФ.

Также будущий госсекретарь является сторонником антироссийских санкций. Он неоднократно заявлял, что аннексия Крыма дорого обойдется российской экономике.

А в одной из своих колонок для New York Times Блинкен даже призвал администрацию Трампа предоставить Украине летальное оружие.

Бывший глава Госдепа и будущий спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Керри также бывал с визитами в Украине. В своих заявлениях он признавал аннексию Крыма РФ, российскую агрессию на Востоке Украины, а так называемые ДНР и ЛНР называл марионетками в руках Кремля.

Его позиция заключалась в том, что Россия должна закрыть границы, вывести тяжелое вооружение из Донбасса и прекратить финансирование боевиков.

Новый пресс-секретарь президента США Джен Псаки также хорошо известна заявлениями в поддержку Украины.

Она неоднократно критиковала политику России, осуждала аннексию Крыма и прямо говорила о российской агрессии на Донбассе, отмечая, что те люди, которые выступают в различных восточных районах, являются пророссийскими сепаратистами.

Будущий министр обороны США Мишель Флурной в начале войны на Донбассе заявляла, что Россия поддерживает сепаратистов и только обостряет ситуацию, а Путин находится на пути эскалации конфликта.

Джейк Салливан, который займет должность советника президента по вопросам нацбезопасности, также является критиком Кремля. В частности, он поддерживал санкции США против России, критиковал РФ за вмешательство в выборы в Штатах в 2016 году.

А после начала войны на Донбассе Салливан выступал за более активную помощь со стороны США Вооруженным силам Украины.

Чего Украина ожидает от президентства Байдена

Между тем в Офисе президента Украины назвали приоритеты сотрудничества с Байденом. В частности, главными вопросами остаются война на Донбассе и освобождение Крыма от российской оккупации.

Также планируют пересмотреть возможность наращивания товарооборота между странами, а отдельной темой для обсуждения станет борьба с коррупцией.