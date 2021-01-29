Россияне, вооружившись унитазными ершиками и снежками, потянулись на самые массовые протесты за последние несколько лет. По всей стране на улицы вышли 150 – 200 тыс. человек.

Акции организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, который выжил после отравления ядом Новичок, но все равно оказался в российской тюрьме.

Подогрел интерес к протестам и новый фильм команды оппозиционера о черноморском дворце Владимира Путина. Собственно, благодаря фильму в руках протестующих и оказались ершики, ведь, по данным Навального, у Путина во дворце используют подобные приспособления стоимостью в €700 за штуку.

А вот российские силовики на акциях протеста отдают предпочтение более привычным аксессуарам – резиновым дубинкам. Итог столкновения ершиков и дубинок – более 3,5 тыс. задержанных за один день, целый национальный рекорд.

Сторонники Навального собираются продолжать акции, силовики – их разгонять. Так что, Россия движется по белорусскому протестному сценарию?

Разборки башен

В 2021 году в российской политике есть две важные темы – транзит власти Владимира Путина, который рано или поздно неизбежно начнется, и предстоящие выборы в Государственную Думу. Очередной виток конфликта вокруг Навального и появление фильма-разоблачения о дворце Путина российские аналитики связывают как раз с этими двумя темами.

– Это говорит о том, что в Кремле есть какая-то группа, которая сейчас заинтересована в “наезде” на Путина – и в этом смысле теория о противоборствующих башнях правильная. Мы пока не можем ответить на вопрос, какова цель этого “наезда”. Потому что это может быть две цели. С одной стороны, как раз подготовка к трансферу власти, то есть к замене Путина на кого-то другого. А может быть обратная цель – наоборот, Путин собирался уже уходить, а кто-то из его окружения не заинтересован в этом. И отсюда “наезд”, который легко окрасить западными интересами. Соответственно включается обратная реакция – ведь Путин под давлением Запада не уйдет, – рассуждает российский политический аналитик Ольга Курносова.

В самостоятельность действий Навального верят только его верные сторонники. По версии же аналитиков, отравление оппозиционера, арест и выход его фильма – лишь элементы большой игры внутри российских элит. Причем сам Навальный это тоже может прекрасно понимать.

– Фонд борьбы с коррупцией Навального изначально был создан как инструмент внутриэлитных войн. Потому что невозможно одной группе, одной башне Кремля нападать на другую через федеральные каналы. Путин выступает категорически против внутренних разборок – и за это отругает. А тут можно сказать, что мы ни при чем, это Навальный что-то откопал. Сам Алексей тоже это понимал и пытался за счет таких игр повысить свою собственную капитализацию. Я думаю, что и сейчас то же самое. Он понимает, что инструмент в чьих-то руках. Потому что мы с вами прекрасно сознаем: чтобы получить те ресурсы, которые он вставляет в свой фильм, нельзя просто пойти во дворец Путина, начать с камерой снимать. Ну это же курам на смех. Кто-то это снимал, и кто-то ему это “слил”, – уверена Курносова.

“Слитая” информация о путинских богатствах легла на благодатную социально-экономическую почву, как результат – рост протестных настроений среди россиян, вылившийся на улицу.

Кремль не боится

При этом протестующим так и не удалось найти общей идеи и цели. Кто-то вышел за освобождение Навального, кто-то против коррупции, кто-то просто против власти. Единого лозунга за отставку Путина слышно совсем не было. То есть это до сих пор больше про акционизм, народные гуляния, а не про достижение политической цели через протест. В Беларуси, например, “гуляют” уже полгода – результатов ноль.

Конечно, потихоньку россияне начинают сопротивляться силовикам, забрасывают их снежками, атакуют автомобили. Невиданный доселе градус борьбы – восторгаются российские эксперты, но все еще похожий скорее на детские забавы – отвечают из Украины. Ведь нет более глупой демонстрации покорности, чем мирный протест против власти, готовой вас убивать.

– Aвторитаризм постсоветского типа базируется на силе, а не на народной поддержке. И пока граждане хотят действовать по предложенным этим режимом правилам, пока они “гуляют”, а не блокируют, пока они боятся силовиков, а не силовики – их, нет никакого особого значения, в каком количестве они выходят на улицы. На изменение политической ситуации это все особо не повлияет, – считает публицист Виталий Портников.

Но, по белорусскому примеру, только жестокость правоохранителей как раз и способна подогревать протест, к тому же легитимизируя его в глазах всего общества. Предупреждают об этом Кремль и эксперты.

– Кремль напрасно делегировал ответственность за урегулирование ситуации с Навальным силовикам: ситуация после ареста, фильма и акций протестов с более чем 3 тыс. задержанных по всей стране существенным образом меняется. Власти сами превратили Навального в морального лидера. Одних только “белорусских технологий” подавления гражданского общества недостаточно. Они устарели непосредственно в прямом эфире, – отмечает Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги.

То есть, чем больше мы их бьем, тем активнее они снова выходят на улицы. В Кремле это уяснили настолько, что все МВД заставили извиняться перед женщиной, которой спецназовец перед камерами зарядил ногой в живот. Показательная акция человечности проведена, но сколько подобных перегибов на камеры не попали и остались без реакции – вопрос риторический.

Кроме силы, пусть более мягкой, чем в Беларуси, и рассказов об агенте Запада Навальном на пропагандистских телеканалах, пока Путин в ответ на протесты ничего и не предлагает.

В Кремле продолжают повторять, что действующего президента поддерживают гораздо больше людей, чем сейчас выходят на улицы. Если бы количество протестующих за освобождение Навального равнялось количеству просмотров его ролика на Youtube – это было бы другое дело. А пока такие протесты ничего изменить не могут.

– Я не очень верю в народную революцию в Москве, я думаю, что если Владимира Путина каким-то образом и снимут, то это будет в результате дворцового переворота, – прогнозирует журналист-международник Иван Яковина.

Игра в долгую

Но это совсем не означает, что протесты быстро закончатся. На 30 января уже собирают новую акцию.

– Без всяких выборов создается белорусская ситуация, когда оппозиция может выводить людей на улицы в еженедельном режиме, превращая митинги в рутинное состояние национальной и городской жизни. Этот регулярный протест будет фоном любых международных контактов Кремля, а возможное насилие со стороны силовиков – привычным инструментом в глазах иностранцев и собственных граждан. В ответ, в качестве жеста встречной делегитимации, власть будет использовать тему зарубежных спонсоров протеста и насилия со стороны протестующих. В таком виде, как мы знаем по Минску, протест может быть законсервирован на долгие месяцы в ожидании каких-то событий, которые дадут преимущество одной из сторон. Время пока на стороне власти, но не в бесконечном количестве, – резюмирует Александр Бауман, эксперт Московского центра Карнеги.

К белорусскому портрету не хватает еще женского образа. Но он в российских протестах уже есть. Как Светлана Тихановская возглавила белорусскую оппозицию после ареста ее мужа, так и Юлию Навальную, которая пока остается на свободе, уже пророчат в новые российские оппозиционные лидеры.

Если протесты протянут до осени, то именно Юлия Навальная может баллотироваться на выборах в Госдуму – если ее, конечно, к выборам допустят.