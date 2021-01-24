Балтийские страны выступили за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в Российской Федерации.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

— Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты, — говорится в заявлении эстонского министра.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.

Joint statement by ???????????????????????? FMs: We strongly condemn the detention of peaceful protesters in Russia. They must be released immediately. All of us in the EU must be decisive in imposing restrictive measures against Russian officials responsible for arrests. @navalny — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 23, 2021

В свою очередь президент Литвы назвал подавление протестов в России возвращением к сталинизму.

Протесты в России

23 января на улицы разных городов России вышли около 150 тыс. человек. Наиболее массовые митинги и самые жесткие столкновения с силовиками происходили в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным правозащитников, в этот день было рекордное количество задержанных за все время правления Владимира Путина — более три тысячи человек, а если точнее 3 296.

Как демократический мир отреагировал на такое жестокое нарушение прав человека, читайте в материале Фактов ICTV.