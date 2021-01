Балтийские страны выступили за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в Российской Федерации.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.

Joint statement by ???????????????????????? FMs: We strongly condemn the detention of peaceful protesters in Russia. They must be released immediately. All of us in the EU must be decisive in imposing restrictive measures against Russian officials responsible for arrests. @navalny

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 23, 2021