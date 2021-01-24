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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Подавление протестов в России: страны Балтии готовят новые санкции ЕС против чиновников РФ

Балтийские страны выступили за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в Российской Федерации.

єс

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

— Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты, — говорится в заявлении эстонского министра.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.

В свою очередь президент Литвы назвал подавление протестов в России возвращением к сталинизму.

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Протесты в России

23 января на улицы разных городов России вышли около 150 тыс. человек. Наиболее массовые митинги и самые жесткие столкновения с силовиками происходили в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным правозащитников, в этот день было рекордное количество задержанных за все время правления Владимира Путина — более три тысячи человек, а если точнее 3 296.

Как демократический мир отреагировал на такое жестокое нарушение прав человека, читайте в материале Фактов ICTV.

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