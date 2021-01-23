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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

Около 3 тыс. участников и задержание ребенка: как проходит митинг в Москве

В Москве на акцию протеста с требованием освободить из СИЗО российского оппозиционера Алексея Навального вышло уже около трех тысяч человек.

москва протести

СМИ сообщают, что более 60 участников уже задержали, также плохо работает мобильная связь на Пушкинской площади.

Очевидцы публикуют фото и видео, на одном из которых видно, как жестоко правоохранители задерживают ребенка.

Также среди задержанных оказалась юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. СМИ сообщают, что в целом полиция проводит жесткие задержания. Силовики врезаются в толпу и выхватывают людей.

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Между тем участники митинга идут с плакатами, на них написано: Не бойтесь, Не боюсь бункерного деда, и скандируют Путин уходи! и Путин вор!

Также люди вышли на улицы с золотыми туалетными ершиками в руках. Именно их показал Алексей Навальный в своем расследовании о секретном двореце президента РФ Владимира Путина.

Митинги в России: как проходят протесты в Москве (ФОТО и ВИДЕО)

Сам Навальный сейчас находится в СИЗО Матросская тишина. Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево.

Свое задержание и так называемый суд над ним он назвал незаконными и призвал россиян выходить на протесты 23 января. Что происходит на митингах в России — смотрите в онлайн-трансляции.

Источник: МБХ медіа

Фото: МБХ медіа, Дождь

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