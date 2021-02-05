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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Боррель на встрече с Лавровым настоял на полном выполнении Минских соглашений

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что во время общения с российским министром иностранных дел в пятницу в Москве все же поднял вопрос Украины.

Жозеп Боррель

Об этом он написал в своем Twitter.

— Я настоял в нашем обсуждении необходимость полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинскими принципами, — написал он.

На совместной пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым Боррель не упоминал об Украине, хотя обещал, что во время визита передаст российской власти неизменную позицию ЕС о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Также еще перед визитом главы дипломатии в Москву, в ЕС уверяли, что представители будут говорить о заключении Алексея Навального и ситуации в Сирии и Ливии.

Вечером 5 февраля Российская Федерация отозвала дипломатических представителей трех стран из-за поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

По информации МИД России, дипломаты участвовали в митингах 23 января. В тот день 196 городов вышли на акции протеста в поддержку Навального.

Фото: Dreamstime

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