Боррель на встрече с Лавровым настоял на полном выполнении Минских соглашений

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что во время общения с российским министром иностранных дел в пятницу в Москве все же поднял вопрос Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Я настоял в нашем обсуждении необходимость полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинскими принципами, — написал он.

I insisted in our discussion on the need for the full implementation of the Minsk agreement and respect for Ukraine’s territorial integrity. We also discussed the unsolved conflicts in our common neighbourhood, which should be addressed in line with Helsinki principles. (4) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 5, 2021

На совместной пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым Боррель не упоминал об Украине, хотя обещал, что во время визита передаст российской власти неизменную позицию ЕС о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также еще перед визитом главы дипломатии в Москву, в ЕС уверяли, что представители будут говорить о заключении Алексея Навального и ситуации в Сирии и Ливии.

Вечером 5 февраля Российская Федерация отозвала дипломатических представителей трех стран из-за поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

По информации МИД России, дипломаты участвовали в митингах 23 января. В тот день 196 городов вышли на акции протеста в поддержку Навального.