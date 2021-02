Боррель на встрече с Лавровым настоял на полном выполнении Минских соглашений

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что во время общения с российским министром иностранных дел в пятницу в Москве все же поднял вопрос Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

I insisted in our discussion on the need for the full implementation of the Minsk agreement and respect for Ukraine’s territorial integrity. We also discussed the unsolved conflicts in our common neighbourhood, which should be addressed in line with Helsinki principles. (4)

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 5, 2021