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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Пандемия Covid-19 спровоцировала рост террористических угроз — ООН

Пандемия увеличила угрозу со стороны Исламского государства и Аль-Каиды в зонах конфликтов, включая Афганистан, Сирию и Ирак. При этом угроза остается сравнительно низкой в ​​неконфликтных районах, несмотря на ряд терактов в Европе.

терористи

Об этом говорится в отчете экспертов ООН.

По их мнению, угроза продолжала расти в зонах конфликтов во второй половине 2020 года, потому что “пандемия подавила силы правопорядка больше, чем террористы “, которые могли свободно передвигаться, несмотря на ограничения.

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Они также прогнозируют, что в связи с ограничениями в различных местах может произойти серия заранее спланированных террористических атак.

Теракт в Багдаде

Один из последних терактов, за который взяла ответственность  ИГИЛ, произошел в Багдаде 21 января. Двое террористов-смертников взорвались на торговом рынке на площади Тайаран.

В результате погибли 32 человека, более 110 – получили тяжелые ранения.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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