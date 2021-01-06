В США неизвестные пообещали устроить теракт в Вашингтоне

В Нью-Йорке авиадиспетчеры получили угрозы с намерениями устроить теракт в Вашингтоне.
Неизвестные заявили, что планируют разбить самолет прямо в Капитолии.
— В среду мы разобьем самолет о Капитолий. Мы отомстим за Сулеймани.
Именно в среду, 6 января, Конгресс США утвердить результаты выборов президента США.
Эксперты отмечают, что угрозы авиадиспетчерам было озвучено в день убийства иранского лидера Касема Сулеймани. Иран уже давно обещает отомстить США за это нападение.
Несмотря на то, что угроза вряд ли правдоподобной, более опасным остается факт вмешательства предполагаемых террористов в в связь между диспетчерами и пилотами.
Заявления Ирана об убийстве Сулеймани
Угрозы неизвестных совпали по времени с официальным заявлением Ирана в организацию Интерпол.
Официальный Тегеран в начале января призвал объявить в международный розыск президента США Дональда Трампа. Однако это уже не первый раз, когда Интерпол официально отказал Ирану в этом деле.
Еще летом 2020 Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа и еще 35 военных и политиков США.
Иранский прокурор Али Мехр пообещал, что преследование Трампа продолжаться и после завершения его срока президента.
Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 в Багдаде во время атаки с американского дрона.