В США неизвестные пообещали устроить теракт в Вашингтоне

В Нью-Йорке авиадиспетчеры получили угрозы с намерениями устроить теракт в Вашингтоне.

Неизвестные заявили, что планируют разбить самолет прямо в Капитолии.

— В среду мы разобьем самолет о Капитолий. Мы отомстим за Сулеймани.

Именно в среду, 6 января, Конгресс США утвердить результаты выборов президента США.

Эксперты отмечают, что угрозы авиадиспетчерам было озвучено в день убийства иранского лидера Касема Сулеймани. Иран уже давно обещает отомстить США за это нападение.

Несмотря на то, что угроза вряд ли правдоподобной, более опасным остается факт вмешательства предполагаемых террористов в в связь между диспетчерами и пилотами.

Заявления Ирана об убийстве Сулеймани

Угрозы неизвестных совпали по времени с официальным заявлением Ирана в организацию Интерпол.

Официальный Тегеран в начале января призвал объявить в международный розыск президента США Дональда Трампа. Однако это уже не первый раз, когда Интерпол официально отказал Ирану в этом деле.

Еще летом 2020 Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа и еще 35 военных и политиков США.

Иранский прокурор Али Мехр пообещал, что преследование Трампа продолжаться и после завершения его срока президента.

Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 в Багдаде во время атаки с американского дрона.

Источники: CBS News, Aljazeera