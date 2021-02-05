PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Валентина Летяк |

Пандемія Covid-19 спричинила зростання терористичних загроз – ООН

Пандемія збільшила загрозу з боку Ісламської держави і Аль-Каїди в зонах конфліктів, зовкрема в Афганістані, Сирії та Іраку. Водночас загроза залишається порівняно низькою в неконфліктних районах, незважаючи на ряд терактів в Європі.

терористи

Про це йдеться у звіті експертів ООН.

На їхню думку, загроза продовжувала зростати в зонах конфліктів у другій половині 2020 року, оскільки “пандемія придушила сили правопорядку більше, ніж терористи”, які могли вільно пересуватися, незважаючи на обмеження.

Читайте
В США невідомі пообіцяли влаштувати теракт у Вашингтоні

Вони також прогнозують, що в зв’язку з обмеженнями в різних місцях може статися серія заздалегідь спланованих терористичних атак.

Теракт у Багдаді

Один з останніх терактів, за який взяла відповідальність ІДІЛ, стався у Багдаді 21 січня. Двоє терористів-смертників вибухнули на торговому ринку на площі Тайаран.

В результаті загинули 32 людини, більше 110 – отримали тяжкі поранення.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка