Пандемія збільшила загрозу з боку Ісламської держави і Аль-Каїди в зонах конфліктів, зовкрема в Афганістані, Сирії та Іраку. Водночас загроза залишається порівняно низькою в неконфліктних районах, незважаючи на ряд терактів в Європі.

Про це йдеться у звіті експертів ООН.

На їхню думку, загроза продовжувала зростати в зонах конфліктів у другій половині 2020 року, оскільки “пандемія придушила сили правопорядку більше, ніж терористи”, які могли вільно пересуватися, незважаючи на обмеження.

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Вони також прогнозують, що в зв’язку з обмеженнями в різних місцях може статися серія заздалегідь спланованих терористичних атак.

Теракт у Багдаді

Один з останніх терактів, за який взяла відповідальність ІДІЛ, стався у Багдаді 21 січня. Двоє терористів-смертників вибухнули на торговому ринку на площі Тайаран.

В результаті загинули 32 людини, більше 110 – отримали тяжкі поранення.