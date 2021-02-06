MH17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытое небо

Правительство Нидерландов решило не проводить расследование относительно незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Соответствующий документ с решением опубликован на сайте нидерландского правительства.

Это решение основывается на докладе, который подготовил Фонд безопасности полетов. В нем проанализированы 34 случая авиакатастроф гражданских самолетов над зонами военных конфликтов.

В одном из заключений независимых экспертов говорится, что установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинская власть, которая отвечала тогда за безопасность полетов над востоком Украины, была проинформирована или могла быть проинформирована об угрозе для гражданской авиации.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок отметил, что, похоже, что российские органы гражданской авиации, которые отвечали за воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы.

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Соответствующий доклад передадут послам Украины и России в Нидерландах.

В октябре 2019 года парламент Нидерландов инициировал проведение расследования относительно незакрытого авиапространства. Затем Нидерланды обратились к Украине и РФ с просьбой о сотрудничестве.

Рейс MH17 Амстердам — Куала-Лампур сбили в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли все 298 человек, которые находились на борту.

В сентябре 2016 года Международная следственная группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер сбили ракетой, запущенной с ЗРК Бук. Год назад объявили о принадлежности Бука к российской 53-й зенитно-ракетной бригады, которая дислоцируется в Курске. Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает.

Источник: NU