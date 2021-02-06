MH17: Нідерланди не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакрите небо

Уряд Нідерландів вирішив не проводити розслідування щодо незакритого повітряного простору над східною частиною України у день авіакатастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 у 2014 році.

Відповідний документ із рішенням опублікований на сайті нідерландського уряду.

Це рішення ґрунтується на доповіді, яку підготував Фонд безпеки польотів. У ньому проаналізовано 34 випадки авіакатастроф цивільних літаків над зонами військових конфліктів.

В одному з висновків незалежних експертів йдеться, що встановлено недостатньо фактів, які вказували б на те, що українська влада, яка відповідала тоді за безпеку польотів над сходом України, була проінформована або могла бути проінформована щодо загрози для для цивільної авіації.

Очільник МЗС Нідерландів Стеф Блок зазначив, що, схоже, російські органи цивільної авіації, які відповідали за повітряний простір, прилеглий до зони бойових дій на сході України, також не бачили загрози.

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Відповідну доповідь передадуть послам України та Росії у Нідерландах.

У жовтні 2019 року парламент Нідерландів ініціював проведення розслідування щодо незакритого авіапростору. Потім Нідерланди звернулися до України та РФ з проханням про співпрацю.

Рейс MH17 Амстердам – Куала-Лампур збили в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. У катастрофі загинули всі 298 людей, котрі перебували на борту.

У вересні 2016 року Міжнародна слідча група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер збили ракетою, запущеною із ЗРК Бук. Рік тому оголосили про приналежність Бука до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує.

Джерело: NU