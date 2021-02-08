Кремль считает Украину территорией “русского мира” — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Украину территорией так называемого “русского мира”.

В частности он отметил, что во время заседания Совета безопасности под руководством президента РФ Владимира Путина обсуждался вопрос поддержки российских соотечественников. По словам Пескова, русский мир был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что Украина для Кремля однозначно является “русским миром”.

— Конечно, в Украине живет очень много русских и русскоязычных, они все принадлежат к русскому миру, и культурные, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия — на отрицание этой общности — имеет место в Украине, но нам это не нравится.

Кроме того, по словам Пескова, пока Россия использует мягкие методы для продвижения “русского мира” в Украине.

Накануне Дмитрий Песков также прокомментировал слова пропагандистки Маргариты Симонян о необходимости присоединить Донбасс в состав Российской Федерации.

По его словам, РФ не собирается этого делать, но в то же время продолжит защищать русскоязычное население.