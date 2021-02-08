Кремль вважає Україну територією “русского мира” – Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав Україну територією “русского мира”.

Зокрема він зазначив, що під час засідання Ради безпеки під керівництвом президента РФ Володимира Путіна обговорювалося питання підтримки російських співвітчизників. За словами Пєскова, “русский мир” був, залишається і залишатиметься пріоритетною темою для російської держави.

Також прес-секретар президента РФ додав, що Україна для Кремля однозначно є “русским миром”.

– Безперечно, в Україні живе дуже багато росіян і російськомовних, вони всі належать до руського міра, і культурні, історичні зв’язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю. Ми знаємо, що така лінія – на заперечення цієї спільності – має місце в Україні, але нам це не подобається.

Крім того, за словами Пєскова, наразі Росія які використовує м’які методи для просування “русского мира” в Україні.

Напередодні Дмитро Пєсков також прокоментував слова пропагандистки Маргарити Симонян про необхідність приєднати Донбас до складу Російської Федерації.

За його словами, РФ не збирається цього робити, але водночас продовжить захищати російськомовне населення.