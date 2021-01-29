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Факты / Мир / Росія
Марія Степанюк |

Вопрос не стоит: Песков открестился от планов присоединить Донбасс к РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости присоединения Донбасса в состав Российской Федерации.

Дмитрий Песков

По словам Пескова, Россия не собирается присоединять Донбасс, но одновременно продолжит “защищать русскоязычное население”.

— Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может выражать официальную позицию РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украине по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских, — сказал Песков.

Также слова Симонян прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала слова пропагандистки ее личной точкой зрения.

— Это ее мнение, ее точка зрения, ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в различных формах, — сказала Захарова.

Захарова добавила, что Симонян не является ни госслужащим, ни чиновником.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян прибыла во временно оккупированный Донецк, где приняла участие в так называемом форуме Российский Донбасс.

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Выступая там, она заявила, что жители востока Украины “хотят жить у себя дома” и “иметь возможность быть россиянами”. Пропагандистка призвала руководство РФ присоединить временно оккупированные Донецкую и Луганскую области к России.

Кроме Симоньян в “ДНР” на так называемый форум приехал ее муж Тигран Кеосян и главный редактор Говорит Москва Роман Бабаян. Симоньян и Бабаян давно получили запрет на въезд на территорию Украины.

МИД хочет запретить въезд в Украину Кеосаяну

Министерство иностранных дел Украины инициирует процедуры для запрета на въезд российского журналиста Тиграна Кеосаяна.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментируя посещения Донецка тремя российскими пропагандистами.

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